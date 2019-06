Debat: Offentlig transport - hvad er det?

Læserbrev: Her på falderebet inden afstemningen den 5. juni synes jeg, jeg har gransket både aviser og andet valgmateriale. Tog/busser og anden offentlig transport, det har ikke nogen af partiernes store interesse. Selvfølgelig har Enhedslisten og SF været mest på banen.

Men hvor klima er det store dyr i åbenbaringen, så er det da umuligt ikke at inddrage tog og så videre. At den forrige transportminister nærmest hader tog, er velkendt og hans kærlighed til biler ligeså. Ud med ham. Han har vist ikke prøvet, som os, at køre bil fra Malmø til Svendborg i vanvittige køer og kørsel. Godt nok på hellige kristi himmelfartsdag. Hvem der var ham.

Men hvad er det, du så gerne vil have? Tog, der kører og til tiden og til priser, der er til at betale.

På Ærø har de busser, de kører til tiden. De er gratis. Der må være direkte forbindelse til ham foroven. Tak.

Stem på offentlig, ordentlig og billig transport.