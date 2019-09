Debat: Økonomien kan løfte indbyggertallet

Læserbrev: Odense Byråd er, trods kritik, godt i gang med at investere i en ny letbane. Letbanen kan på sigt løfte deres indbyggertal yderligere med de indbyggere, som i dagligdagen ikke har adgang til bil, og her kan letbanen blive den nemme transportmulighed mellem dagligdagens gøremål. I Svendborg Kommune kan vi blive lige så gode til at løfte indbyggertallet på landet som i byen ved at investere mere i oplandet som før i tiden. En gennemgang af tidligere aviser fra Fyns Amts Avis viser, at investerer byrådet lige så massivt i skoler, plejehjem med videre på landet som i byen, kan indbyggertallet på landet løftes igen. Aviserne afslører, at de daværende oplands-kommunalbestyrelser i 1990'erne valgte at investere dele af kommunernes kassebeholdning i fremtiden, og derfor var kommunerne ikke så "rige på penge" men på renoverede skoler og plejehjem med videre. Ved samtidig at tiltrække nye borgere via pasningsgarantiordningen, var det ikke nødvendigt at afvikle vores skoler og tale om lukning af plejehjem med videre. Byrådet må gøre kunsten efter og løfte indbyggertallet via investeringer.