Debat: Nytårsforsæt - Forsag tobaksrygning og alle dens onde gerninger

Læserbrev: Jævnligt opfordres unge til ikke at begynde at ryge, og de, der ryger, bør holde med at ryge. Noget ingen ved er, at nikotinen ved rygning bliver omdannet i kroppen til et stof, der er kræftfremkaldende og hedder cotinin.

Dette stof skal udskilles gennem kroppens organer som lever, nyre, blære, urinveje, mavesæk, tarme m.m. og kan være årsag til de mange kræftforekomster i disse organer. Ved rygning optages kulilten også i blodet, så cigaretben, blodpropper, åreforkalkning, fosterskader, parodontose, hjerte, hjerne- og nerveproblemer m.v. kan i de fleste tilfælde tilskrives rygning. Fostre optager stofferne, hvis moderen ryger.

Rygerne ved godt, at de kan pådrage sig farlige lungesygdomme, men det er altså lige så farligt med hensyn til de andre sygdomme.

Årsagen er den meget giftige nikotin. Små børn kan dø af at spise cigaretskodder, og en 20 styk pakning indeholder så megen gift, at kunne man ryge dem på én gang, er det dødelig dosis. Dertil kommer, at tobaksrøgen indeholder tre-fire milliarder farlige partikler pr. kubikcentimeter og op til 100.000 gange flere partikler end forurent byluft. Det er sundere at tage et sug af et udstødningsrør.

I 1977 viste en undersøgelse, at rygere har fra 25 procent til 50 procent flere sygedage end ikke rygere - opgjort til to millioner ekstra sygedage om året til en omkostning af omkring to milliarder kroner årligt. Hertil kommer de menneskelige lidelser.

Til eksempel har jeg aldrig røget. Min første snaps fik jeg som 40-årig. I mit 45-årige arbejdsliv i statens tjeneste har jeg kun været syg en uge ialt (halsbetændelse pådraget ved stor gårdbrand i frost, sne og brandvæsenets vand - altså tjenstligt).

En undersøgelse med hensyn unges brug af hash og stoffer viste, at kun unge, der røg cigaretter i forvejen, begyndte at tage stoffer. Forældre må forhindre, at deres børn begynder at ryge. Dertil kommer, at man meget let kan blive millionær fremfor at holde liv i multinationale selskaber - kaldet Dødens Købmænd - hvis man er ikke ryger livet igennem. Beregnet af bank.

Endnu en god grund til at undlade rygning.