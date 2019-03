Debat: Nye gode tiltag på vej i psykiatrien

Læserbrev: Ved indgåelsen af budget 2019 har regionsrådet afsat midler til nye initiativer på psykiatriområdet. Disse ekstra midler har gjort, at man vil oprette en mobil skadestuefunktion i Svendborg de næste to år, hvor psykiatrisk afdeling vil være under totalrenovering, hvilket vil betyde lidt færre sengepladser under ombygningen.

Tanken er at intensivere den udgående indsats i den ambulante psykiatri for dels at undgå indlæggelse og dels at give mulighed for intensiv opfølgning efter indlæggelse. Det betyder helt konkret, at der vil blive ansat to ekstra medarbejdere alle ugens syv dage til at varetage den mobile skadestuefunktion.

Et andet tiltag, der vil blive iværksat er projekt "fælles indsats", der er et samarbejde med Langeland/Svendborg kommuner og psykiatrisk afdeling i Svendborg. Målgruppen er borgere, som er sygemeldt fra beskæftigelse med normal fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Sygemeldingen skal være med baggrund i PTSD, angst eller depression. Borgeren skal samtidig være tilknyttet psykiatrien. Det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er fastholdelse i beskæftigelse, men også at borgeren får en bedre effekt af behandlingen.

Jeg mener, at begge tiltag er gode alternativer til den brede vifte af behandlingstilbud, vi har i dag. Jeg ser frem til, at disse initiativer bliver iværksat.