Læserbrev: Hvor er det godt, at vi i Svendborg Kommune har politikere med store visionære tanker og drømme. Helt ærgerligt at lade Vorherre bevare kommunen, nu skal vores stakkels kommunekasse igen punge ud til ambitiøse projekter, der dræner den hårdt plagede kasse, som der den ene gang efter den anden tømmes af fantasifulde projekter.

Vi skal i 2021 afvikle et landstævne, som er budgetteret til at koste små 25 millioner kroner. Oveni tillægges udgiften til den nye bro, og det er næsten lige så dyrt - 24 millioner kroner. Det er helt ok, at der på længere sigt skal ske en fornyelse af forbindelsen til Frederiksøen og tegningerne af broen er absolut spiselige. Hvorfor skal vi absolut bruge så mange penge på dette lige nu?

Der er mange områder, der er udsat for sparekniven. Vi hører dagligt om mangel på personale både i daginstitutioner og i ældreplejen. Det hænger ikke sammen at bruge så mange penge, som kunne havde gavnet andre steder.

I min verden er førsteprioritering borgeren, unge som gamle, så må andre ting nedprioriteres, til der er råd. At de kommunale politikere har et andet syn på dette, ses i de seneste årtis hovedrystende investeringer.

Kort for at nævne det unævnelige Tankefuldprojekt, den dertil anlagte meget dyre og øde vejanlæg, et smadret torv og klovneriet om parkeringsforholdene i Svendborg centrum. Det klæder ikke det kommunale styr, at I bliver ved og ved.

Sluttelig vi har kun en pose penge, som I bør passe lidt bedre på, eller har kommunen en rig onkel i Amerika?