Debat: Ny bombe under vandmiljøplaner

Læserbrev: På dr.dk den 23. juli er lagt en artikel med overskriften "Urenset kloakvand havner i åer og søer, men ingen ved hvor meget".

I artiklen henvises til ny rapport fra DTU og forskellige udtalelser.

Det er en ny bombe under vandmiljøplanerne. Det fremgår blandt andet af artiklen, at kloaksystemerne ikke kan følge med, når det regner meget kraftigt, for eksempel ved skybrud så løber kloaksystemerne adskillige steder over og det urensede spildevand videre ud i naturen, åer og søer.

Det fremgår ligeledes af artiklen, at indberetningerne ikke er retvisende, og at beregningerne er behæftet med endog meget store usikkerheder.

Når vi tidligere har spurgt ind til disse problemstillinger, herunder overløb fra rensningsanlæg og med spørgsmål om, hvordan det påvirker krav til andre sektorer, landbrug, erhverv mv., så er vi blevet orienteret om, at det er man opmærksom på, og at det indregner og korrigerer man på afbalanceret måde, hvilket vi som udgangspunkt så har tillid til.

Med baggrund i de nye oplysninger kræver jeg, at alt kommer på bordet også i forbindelse med forberedelserne til de næste vandmiljøplaner herunder de vandplaner, der senere skal indsendes til EU i henhold til EU's vandrammedirektiv.

Det skal sikres, at målinger, indberetninger og beregninger på området er korrekte og retvisende, således at de efterfølgende vandmiljøplaner med videre udarbejdes på korrekt grundlag, der afspejler virkeligheden, således at de tiltag, der eventuelt skal iværksættes, er realistisk afstemt.

Vi er helt enige om, at vi skal sikre godt vandmiljø, men problemerne skal løses, der hvor problemerne er og ikke tørres af på landbruget eller andre.

Jeg har nu stillet en række spørgsmål til den nye miljøminister med henblik på at få alt på bordet, så det kan indgå i det videre arbejde med vandmiljøplanerne.