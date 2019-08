Debat: Nu ved vi, hvor Venstre står

Læserbrev: Bondepartiet Venstre fra 1870 levede fedt under 1. og 2. verdenskrig ved at forsyne Tyskland med fødevarer og derved forlænge krigene jfr. historiker. Det nationale sindelag var langt væk - noget, der også har været gældende under multietniseringen af Danmark i snart 50 år! Dog har minister Inger Støjberg lyst op i mørket og så meget, at mørkemændene i partiet har udelukket hende fra ledende poster - selvom hun trak læsset; stod fast og blev udsat for usaglig kritik - en kritik, der også rammer alle, der ikke ønsker svenske tilstande!

Venstre har tilsyneladende intet lært af fortiden og er sammen med formand Lars Løkke en ulv i fåreklæder! Nu ved vi, hvor Venstre står!