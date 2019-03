Debat: Nu får du det hele på skrift

Min kære,

jeg elsker dig, dog er jeg i tvivl, om du elsker mig. Hver gang jeg prøver at nå ind til dig, er det som om, du bare slår mig i jorden og får mig til at se tåger. Jeg ved godt, jeg ikke har tid til dig i hverdagene, men du må simpelthen give mig en chance. Hver weekend vender jeg tilbage og har det fantastisk sammen med dig. Det føles, som om vi er én, og at vi er de eneste i verden, som betyder noget.

Jeg var meget genert og påpasselig, da vi første gang mødtes. Det var underligt nyt, men min nysgerrighed gjorde det også til et spændende første møde. Jeg gik i 9. klasse, men havde selvfølgelig hørt om dig fra venner og bekendte, som havde mødt dig en gang eller to før. Sidenhen har vi både haft fantastiske og mindre fantastiske øjeblikke sammen. Apropos mindre fantastiske øjeblikke, så er du også typen, man kan få for meget af. De første mange gange vidste jeg ikke, hvor min grænse lå. Vi kunne for eksempel have, hvad man ellers ville kalde for en enestående aften og grine uden nogen som helst problemer, og i øjeblikket efter kunne jeg ligge og brække mig over dig.

Som nuværende gymnasieelev ved jeg også godt, at du er en af dem, som ingen kan få ud af hovedet. Jeg burde lade dig være, så kunne både du og jeg få fred. Det ville klart være den bedst mulige løsning for os begge. Jeg ved bare, at hvis jeg i fremtiden ser dig på gaden, vil jeg ikke kunne lade dig være. Jeg ved også, at chancen for ikke at møde dig på gaden er lig nul. Derfor vil det ikke nytte noget at lægge dig på hylden eller gemme dig væk. Hvis ikke det var én stor fed løgn, ville jeg overbevise alle om, at vores oplevelser sammen har været uforglemmelige, men det er som om, at du får mig i en trance, som gør mig så glemsom og ude af kontrol. Nærmest som om jeg ikke er mig selv, dog stadig med en vis kontrol over hvad der sker.

Jeg har ofret både penge, tid og hukommelse for dig. Derfor er jeg også sikker på, at vores forhold nok skal leve videre, for kærlighed handler om at ofre sig for hinanden, og efter min mening er du uden tvivl værd at ofre sig for. Ja, du kan til tider være utilregnelig, og forældre kan spørge ind til, om jeg ikke snart får nok af dig. Men det gør jeg ikke nu, og det gør jeg forhåbentlig heller ikke i fremtiden.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvem du er, kan jeg sige så meget, at kemikere nok vil kalde dig for ethanol, og alkoholikere kender dig som hverdagsføde. For de helt normale mennesker er du kendt som alkohol eller sprut. For mig er du den, som alle vil have, men som ingen rigtig kan få. Den som jeg er i tvivl om elsker mig, når du gang på gang efterlader mig i ubehag.