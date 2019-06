Læserbrev: Flere arbejdspladser, mere erhverv og flere iværksættere er nøglen til fremtiden.

Uden et stærkt erhvervsliv, der skaber beskæftigelse og skatteindtægter, har vi ikke råd til velfærd. Med 17 initiativer vil vi forbedre vilkårene for dansk erhvervsliv og danske iværksættere, så vi sikrer fremtidens vækst og arbejdspladser - og dermed vores fælles velfærd. Det skal være lettere at drive virksomhed, og det skal være lettere at starte sin egen virksomhed og blive succesfuld iværksætter.

Mange unge drømmer om at starte deres egen virksomhed, de har måske allerede den gode idé, men rigide regler på de videregående uddannelser gør, at de ikke har muligheden for at springe ud som iværksættere. Det ændrer vi på ved at indføre muligheden for at tage iværksætterorlov.

Vi vil også det lettere og mere attraktivt at rejse risikovillig kapital. De seneste fire år har vi ryddet op i en stribe forældede og bureaukratiske afgifter. Det arbejde vil vi fortsætte med, og derfor vil vi sætte yderligere gang i byrdeopgøret med samlede byrdelettelser for otte milliarder kroner frem mod 2025.

En stemme på Mette Frederiksen er en stemme på et Danmark med mindre vækst og beskæftigelse. Socialdemokratiet vil gør det mindre attraktivt at blive iværksætter, brandbeskatte danske, familieejede virksomheder og gøre det sværere for virksomhederne at skaffe højt specialiseret international arbejdskraft. Det risikerer at skubbe vækst og arbejdspladser ud af landet. Det bliver dyrt for Danmark.