Debat: Nøglen til fremtiden er ikke flere skatter

Læserbrev: Fremtiden rummer nye udfordringer og muligheder. Flere mennesker på kloden og flere med stigende købekraft verden over. Det giver nye vækstmuligheder og muligheder for mere vækst og flere arbejdspladser også her i Danmark. Det skal vi søge at udnytte.

Samtidig bliver konkurrencen skarpere, og det stiller krav til os her i Danmark. Vi skal være på forkant og sikre gode ramme- og konkurrencevilkår, så der kan skabes flere arbejdspladser og mere vækst, der kan finansiere fremtidens velfærd.

Som venstremand lægger jeg vægt på, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Derfor vil vi fortsætte skattestoppet, så virksomhederne trygt kan investere i flere arbejdspladser og i flere aktiviteter uden frygt for, at skatten stiger.

Socialdemokraterne vil gå en anden vej med flere skatter og afgifter på erhvervslivet, som gør det mindre attraktivt for virksomhederne at investere i flere arbejdspladser. Det bremser væksten i Danmark og dermed færre penge til velfærd. Det er en forkert vej at gå.

Den første del af valgkampen har handlet meget om at bruge flere penge. Vi skal også have snakket om, hvad vi skal leve af i fremtiden, og hvor pengene skal tjenes til fremtidens velfærd. Svaret er, at vi skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at investere i flere arbejdspladser samt flere projekter og aktiviteter. Socialdemokraterne gør det modsatte med nye skatter.