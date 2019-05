Debat: Nej til social ulighed i tænderne

Læserbrev: Lægen er gratis, men danskerne betaler det meste af tandlægeregningen selv. Hvorfor det?

Den høje brugerbetaling gør det svært for økonomisk dårligt stillede borgere at betale tandlægeregningen oven i alle de andre udgifter. Og når de økonomisk dårligst stillede borgere ikke har råd til tandlægen, så kan det desværre ses på deres tænder. Den sociale ulighed i Danmark viser sig i tænderne. Det kan vi ikke være bekendt i en velfærdsstat.

Tandlægeforeningen mener, at der skal være fri og lige adgang til tandpleje. Vi foreslår, at tilskuddet til socialt udsatte grupper skal øges. Det skal omfatte kontanthjælpsmodtagere, patienter, der er mundtørre på grund af sygdom eller medicinforbrug, sårbare unge, økonomisk dårligt stillede pensionister, de hjemløse samt misbrugere.

Mere end 80 procent af vælgerne støtter vores forslag om at sætte brugerbetalingen hos tandlægen ned. 40 procent af vælgerne mener tilmed, at det bør være helt gratis at gå til tandlæge. Det viser en ny meningsmåling fra 2019 foretaget af Voxmeter blandt et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning. Vælgerne støtter altså et nej til social ulighed i tænderne - så mangler vi bare politikerne.