Debat: Nej til flyskat

Læserbrev: Radikale vil nu presse regeringen til at indføre en flyafgift. Det er en rigtig dårlig idé, da det både går udover forbrugeren og turismen. En dansk særafgift på fly vil gøre det dyrere at flyve til Danmark, og dermed bliver vi en mindre attraktiv destination. Det vil også kunne mærkes her på Fyn, hvor mindre trafik i Billund vil betyde, at færre udenlandske turister vil slå vejen forbi H.C. Andersens fødeø.

I stedet for at bruge fortidens redskaber i form af afgifter, der rammer helt almindelige danskere, så skal vi i stedet satse på mere klimavenligt brændstof. Udviklingen af biobrændstof til fly er på vej frem.

En flyskat er ikke noget, der for alvor vil flytte noget på klimaområdet, til gengæld kan det hurtigt få negative konsekvenser for beskæftigelsen indenfor turismen og koste job i Danmark.

Venstre vil meget gerne være med til at investere i grønne klimaløsninger og mere forskning indenfor grøn omstilling, men vi er imod, at bruge afgifter som det eneste redskab. Den grønne omstilling har potentialet til at gøre Danmark til et rigere land, hvorimod flere afgifter rammer skævt og uhensigtsmæssigt. Nej til flyskat.