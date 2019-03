Debat: Nej til det sjaskede valg

Synspunkt: Når en selvkørende bil kører ind i en lastbil, fordi den ikke kan kende forskel på himlens blå og en blå lastbil, skyldes det, at bilen ikke er programmeret forsvarligt. Som udgangspunkt er det stadig mennesker, der står overfor at foretage det rette valg på det rette grundlag.

Netop i år står vi overfor et særligt valg: Folketingsvalget. Gentagne unuancerede iscenesatte fortællinger og hule mantraer. Ofte politisk latin, der er enten uforståelig eller uigennemskuelig. Sort snak i forhold til de reelle bekymringer og problemer. Her kan man heller ikke kende forskel. Eller smoothies-strategier, den med bananen, som skal skjule den grimme smag af manipulerende fortællinger og ord. Snak, snak, snak. Sløret snak. Lukket snak.

Ved vi efterhånden, hvad et ægte møde og en ægte samtale er? Bilder vi os ind, at den demokratiske samtale er for alle? Ikke som jeg ser det. Det kan være en disciplin, som ikke alle har adgang til.

Den demokratiske samtale ser for mig ud til at være en illusion og tidens manipulerende iscenesatte fortællinger kan munde ud i noget sjask: Valg og valget er, hvis ikke ligefrem en illusion, så bevidstløs uden dybere indsigt eller ægte møder. En velkendt form, farven rød, som oprindeligt repræsenterede det venstreorienterede synspunkt bliver nu disruptet; et punktum for klassekampen. Nu et symbol på forandringsvillighed.

Således ingen undskyldninger for at være mobile og blive en tilpasset samlet arbejdsmasse. Kørt i stilling. Transport og daginstitutioner skal gøres gratis. Men der er ikke noget, der er gratis. Her tænker jeg på Klaus Riskær Pedersens rødkonservative nyoprettede parti, der på mange måder et frisk pust; men også et tegn. Tilsyneladende en ny tilgang til dem, som smører madpakker, smurt ind i fremtidens tidsånd. En toptunet arbejdsstyrke, der lever op til tidens trend: Omstillingsparathed uden individuelle aftryk og udtryk - et liv på skinner, som jeg ser det. Således mere søvngængertilværelse.

I stedet kunne jeg ønske mig, at vi vågner op og går i dybden med, hvad det gode liv reelt er og handler om; at valgåret 2019 for alvor bliver starten på en ny retning. En ny måde at være i verden på.

Det betyder nej til selvkørende vante justeringer og temaer, tåbelige forældede fortællinger og myter eller spørgsmål, der ikke besvares. Nej til at være overladt til valg på kollisionskurs. Valg uden dybere sammenhængende mening, uden livsfylde og retning; blottet for visdom og noget oprindeligt. Måske også tage ved lære af livet på kanten. A la krigskorrespondenten Marie Colvins karriere. En ukompliceret, sammenhængende og meningsfuld tilværelse, et liv med sand, mod, bomber, søvn, dåsetun og nogle få T- shirt vaskede i en kumme osv. Jeg forstår det, som et liv levet i enkelhed og følelsen af at være i live. Konfronteret med døden understreges det, at livet ikke er til søvngængervalg, hvor vi misser, hvad livet egentlig handler om. For mig starter det med et nej til det bevidstløse sjaskede valg.