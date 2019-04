Debat: Nej tak til Løkkes mindstelønsforslag

Læserbrev: Lars Løkkes desperate modspil til Socialdemokratiets gode udspil til en ret for tidligere pension til nedslidte danskere er kun et forsøg på at overtrumfe med et udspil til lovgivning for en mindsteløn til arbejdere fra lavtløns-lande. Selvfølgelig skal alle, der ikke bliver aflønnet efter den danske model, via rigtige overenskomster med de danske fagforeninger, have ordentlige ansættelsesforhold.

Det viser desværre jo bare, at Lars Løkke og regeringen vil sætte Dansk Arbejdsgiverforening, fagforeningerne med flere helt ud af spil og tage dine og mine overenskomstforhandlinger fra os.

Samtidig viser det, at Lars Løkke og Venstre meget hellere vil se på at lovgive og fastsætte løn til arbejdskraft udefra - og så helt sikkert senere også for dig og mig.

Og alt imens fravælger han alle dem, der har knoklet hårdt i mange år for nutidens velfærdssamfund. De burde have meget mere social retfærdighed og opmærksomhed i deres otium.

Men Lars Løkke ønsker kun en centralisering, så han og Venstre snævert kan bestemme helt udemokratisk over dig og mig i fremtiden. Og det kan hurtigt blive fakta.

Husk det, når du skal stemme.