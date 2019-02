Debat: Nedslidte skal have mulighed for tidligere tilbagetrækning

Læserbrev: Mennesker, der er nedslidte efter et langt og hårdt arbejdsliv, skal have mulighed for at gå tidligere på pension. Det er kun ret og rimeligt. For det siger sig selv, at et langt arbejdsliv som murer, hvor man ofte er startet på arbejdsmarkedet i en ung alder, alt andet lige er hårdere end en karriere, hvor man bliver færdiguddannet fra universitetet, når man er sidst i 20erne og tilbringer sine dage bag et skrivebord.

Det ene er ikke finere eller bedre end det andet. Men hårdt fysisk arbejde medfører nu engang en større grad af nedslidning. Og det pensionssystem, vi har i dag, er desværre ofte ikke godt nok til at tage vare på de mennesker, der er reelt nedslidte og ikke kan holde helt til pensionsalderen.

Så der har vi i Folketinget en bunden opgave: Vi skal have fundet ud af, hvordan vi får tilpasset reglerne, så reelt nedslidte borgere får mulighed for en god og værdig - og lidt tidligere - afslutning på arbejdslivet. Det bliver ikke let, for opgaven er ganske kompliceret, og der er meget, der skal gå op i en højere enhed, hvis det skal lykkes.

Men jeg er rigtig glad for, at der nu er udsigt til, at vi går i gang med reelle forhandlinger. For vi skal have handling nu. Ikke bare luftige valgløfter.