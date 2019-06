Debat: Når hekse brænder

Læserbrev: Da jeg var helt lille og skulle til Sankt Hans i Kleven, kan jeg tydeligt huske heksen fra et af årene. Karikeret med en kroget næse. Kæmpeballoner som bryster. Balloner som baller. Kjole og knaldrød læbestift. Næsten som Nana med den røde mund og lange sorte negle. En farlig, seksuel kvinde men også en stakkel.

Lige en kvinde, jeg dengang nok har tænkt, var meget god at brænde af. Farlig, voksen type.

Min yndlingshøjtid. Sankt Hans. Bål, pølser, øl, sang og mange mennesker, jeg kender og holder af.

Billedet ovenfor er fra Sankt Hans 2015 på Ærø. Vi hvinede en lille smule forarget, da vi havde fået fyret heksen af og kunne se det brændende kors stå tilbage.

Billeder af en mand, der bider over en fortovskant og får banket tænderne ud, da en hvid mand tramper ham i baghovedet dukkede op på min nethinde. Billeder af sorte mænd, der bliver trukket efter biler, bliver banket ihjel og bliver brændt levende. Mississippi Burning. Mine tanker gled fra det hyggelige i øjeblikket, til det forfærdelige og afgrundsdybe umenneskelige, som nogle grupper af mennesker har været udsat for. Jeg skuttede mig lidt. Mit humør faldt et par grader.

Men øllen smagte godt, stemningen var god, og snart ville der kun være gløder tilbage, man kunne riste pølser på. Der var bred enighed om, at heksen ikke skulle bygges over et kors af forholdsvis langsomt brændende brædder næste gang.

Heksen blev ikke nævnt ud over det utidige i, hun brændte så hurtigt, så korset stod frem.

I år blev heksen brændt af igen. Dårligt menneskelignende, men med langt hår og kjole. Der var pølser og øl, og alt tegnede til at blive ganske fornøjeligt. Som alt for tit, når dygtige sangere skal synge for, så lå tonen helt deroppe, hvor jeg ikke kan synge, men jeg brummede med for høfligheds skyld.

Jeg stenede, mens børnene kiggede på flammerne. I bålet fangede heksens fødder min opmærksomhed. Hun havde små bitte Elsa sutsko på. Den slags små piger elsker. Størrelsen var ikke over 24. Små bitte børnesko, der blev opslugt af flammer. Mine tanker hoppede fra bålet til en lille druknet syrisk dreng, der lå som min egen søn gør, når han skal sove. Men den syriske dreng lå død på stranden, druknet på vej mod friheden.

Og Elsa sutsko i bålet.

En lille bitte børneheksepige.....

Menneskelignende skikkelser i Elsa sutsko skal man ikke brænde af.

Og faktisk skal man heller ikke brænde grimme, gamle koner af med krogede næser eller kvinder med store bryster og røde læber.

Mine tanker vandrede fra døde børn og mishandlede sorte, til de kvinder vi brændte levende på bålet i Danmark. Kvinder af kød og blod, der har levet et elendigt liv og døde en elendig død. Uheldige ofre for ondsindet sladder og omstændigheder, der gjorde det betimeligt at finde et offerlam. Svage, sagesløse og uden ret mange, der ville kunne tale deres sag. Ikke ulig de mange ofre for sult og krig eller ofrene for Ku Klux klan.

Jeg vil ikke se flere menneskelignede skikkelser brænde. Det er nok nu.