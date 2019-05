Debat: Muslimer eller klima - hvad er vigtigst?

Læserbrev: Det er forståeligt nok, at Rasmus Paludan og hans stramme kursister får så meget opmærksomhed i valgkampen i disse dage. Når det kommer til stykket, så er Paludans udfald mod muslimerne grovere og mere direkte, end vi er vant til - og vi er jo ellers blevet vant til lidt af hvert her i Danmark.

Men spørgsmålet er, om vi ikke hellere skulle fokusere på de mere påtrængende problemer; jeg mener, hånden på hjertet: Fanatiske muslimer kommer ikke til magten inden for de første 25 år og såmænd heller ikke indenfor de første 100 år eller 500 år. Hvad, der derimod faktisk kan ske, er, at den verden, vi kender og elsker, bliver fuldstændig smadret indenfor de næste 100 år på grund af klimaændringerne, hvis altså vi ikke tager os sammen og gør noget alvorligt ved det nu.

Jeg køber ikke det argument med, at Danmark udleder så lille en del af den samlede mængde kuldioxid, at det ikke spiller nogen rolle, om vi gør noget ved det eller ej.

For det første kan Danmark påvirke udviklingen i EU og FN ved at være et godt eksempel for andre lande; for det andet er Danmark stadig et af de lande i verden, der udleder mest CO2 i forhold til befolkningstallet. Og det er altså svært for os at opfordre lande som Indien og Kina til at nedbringe CO2, når vi selv i vores rigdom og grænseløse forbrug udleder flere drivhusgasser relativt set. Så jeg håber, læserne, før de stemmer til folketingsvalget, tjekker op på om det parti, de overvejer at stemme på nu, også for alvor har tænkt sig at gøre noget ved klimapolitikken.

Så må Rasmus Paludan klovne videre, så længe han ikke gør noget kriminelt.