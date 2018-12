Debat: Mordet på den unge, blonde pige

Læserbrev: Jeg vil foreslå assistant professor, Mads Mordhorst, (ham, der forbød sangen) og CBS fremover at synge en mere vedkommende sang, nemlig den islamiske salme herunder sunget på melodien "Nu falmer skoven trindt om land".

"hvor korset stod på tårnets tegl,

og kastede sin skygge,

Der rejses månens klare segl,

på det vor fremtid bygge" (Kamal Ahmad).

Så er der både noget til Allah, Vor Herre, CBS og Danmark.

I øvrigt skal assistant professoren have sine skolepenge tilbage, for der står intet i sangen om, at det er en dansk pige af æt - kun at sangen symboliseres med en blond, lyshåret pige. Dette bekræftes af sidste vers: "Så syng da Danmark - lad hjertet tale!

Selv en smuk, persisk pige (eller mand) med brune øjne og sort hår kan synge med, hvis hendes eller hans hjerte er for Danmark? Du har hermed et valg, som du og CBS kan arbejde videre med, Mordhost?