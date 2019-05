Debat: Minimumsnormeringer og kontanthjælpsloft

Læserbrev: For SF hænger minimumsnormeringer og kontanthjælpsloftet tæt sammen. Det handler om at give alle børn de bedste forudsætninger for at få et godt liv.

Vi skal investere i børnene. Derfor vil vi i SF lave en Ro På Reform, der vil give børn mere ro på og indføre minimumsnormeringer på maksimalt tre børn pr. voksen i vuggestuer og maksimalt seks børn pr. voksen i børnehaver.

Det er helt afgørende, at børnene får et godt, trygt og stimulerende børneliv, hvor alle børn gennem leg og læring udvikler kompetencer og udfordres personligt, sprogligt og motorisk. Det sikrer vi kun med ordentlige normeringer og uddannet personale i vuggestuer og børnehaver.

Vi skal investere i børnene, fordi de har ret til at kunne se frem til et liv i frihed, og hvor de har mulighed for at præge deres eget liv. Den bedste måde at skabe dette for børnene er ved at give dem optimale opvækstvilkår både i institutions- og familielivet.

For SF er det helt centralt, at børnene ikke bliver straffet for, at deres forældre ikke er på arbejdsmarkedet. Regeringen og DF's indførsel af kontanthjælpsloftet går hårdt ud over børnefamilierne og specielt børnene.

Regeringen og DF's politik rammer børnene med store konsekvenser, der kan og vil forfølge dem resten af livet i form af dårligere muligheder for skolegang og uddannelsesvalg på lige fod med andre børn. Det vil allerede tidligt i deres liv forringe muligheden for fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed får de væsentligt sværere ved at skabe det liv for dem selv og deres familie, som de ønsker.

Børnene, der vokser op i fattigdom vil på grund af forældrenes stramme økonomiske situation have svært ved at deltage i sociale aktiviteter, såsom fødselsdage, lejrskole, klasse- eller uddannelsesarrangementer samt fester i al almindelighed, deltagelse på de sociale medier og i foreningslivet etc. Disse aktiviteter er alle med til at udvikle og styrke børnenes personlige og sociale kompetencer.

SF vil arbejde hårdt for at få indført minimumsnormeringer i vuggestuerne og børnehaverne samt få afskaffet kontanthjælpsloftet til gavn for børnene.

En stemme på SF er en stemme på børnene.