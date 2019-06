Læserbrev: Man kan læse i aviserne i dag efter folketingsvalget, at de personer, som ikke kom ind, Rasmus Paludan og Riskjær Pedersen, modtager et millionbeløb om året til næste valgdag.

Man tror, det er løgn, men er det rigtigt, så må man sige, det er nu, vi skal have en lov, der siger, man skal samle 50.000 underskrifter, for at kunne stille op til Folketinget

Som det er i dag, er det det glade vanvid. Der er kun os borgerne til at betale.

Så kære politikere lav det om omgående.