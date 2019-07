Læserbrev: Sankt hans aften har udviklet sig til et af de tidspunkter på året, hvor vi danskere sviner allermest.

Bålene sankt hans aften må efter reglerne kun bestå af haveaffald: træer, buske, grene og blade fra haven. Man må altså ikke brænde malet træ, trykimprægneret træ, industripaller, madrasser, bildæk og andet affald, som man af dovenskab ikke gider køre på genbrugspladsen.

Jeg forsøgte sankt hans aften at anmelde et ulovligt bål til politiet. Bålet bestod af bemalet træ, trykimprægneret træ og industripaller. Den meget forstående politimand oplyste mig om, at hvis politiet skulle rykke ud til alle anmeldte ulovlige bål, ville de være nødt til at indkalde alt disponibelt personale.

Sankt hans aften har udviklet sig til en sørgelig omgang miljøsvineri, måske kun overgået af nytårsaften. Giftig røg fylder luften ved begge lejligheder.

Forbyd private sankt hans bål og privat nytårsfyrværkeri for miljøets og dyrenes skyld.

Et kommunalt arrangeret sankt hans bål og et sponsoreret nytårsfyrværkeri må være nok.