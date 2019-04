Debat: Midlertidige opholdstilladelser forklarer hjemsendelser

Læserbrev: Kaj Jensen fra Socialistisk Folkeparti undrer sig i Fyns Amts Avis 28. marts over, hvorfor Flygtningenævnet vurderer, at der nu er fred nok i dele af Syrien til, at visse syriske flygtninge nu kan sendes hjem.

Først og fremmest burde man jo glæde sig over denne udvikling. Det er kun godt, at flere syrere nu har mulighed for at tage hjem og bidrage til den tiltrængte genopbygning af deres hjemland. Det bør jo være det ultimative mål. Det er selv Kaj Jensen vel enig i?

Og når Danmark vurderer sagerne anderledes end andre europæiske lande, så skyldes det blandt andet, at vi I Danmark giver midlertidige opholdstilladelser, hvilket man ikke gør i de andre lande. Her er der tale om mennesker, som ikke er personligt forfulgte. Og det er jo kun glimrende, hvis så mange som muligt af dem, vender tilbage til Syrien, så snart det kan lade sig gøre.