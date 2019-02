Debat: Michelinhysteri er kejserens nye klæder

Læserbrev: Michelinstjerne-hysteriet i TV og aviser vil ingen ende tag. Det er kejserens nye klæder og snobberi af værste skuffe. Maden på de restauranter, der får stjernerne, ændrer sig jo ikke, men måske har det lidt reklameværdi.

Der er selvfølgelig altid nogen karl-smartere med voldsomme mindreværdskomplekser, der vil invitere venner/kærester på besøg på disse restauranter for at føre sig frem, og måske oven i købet for lånte penge.

Iøvrigt er det latterligt, når man på TV ser en voksen mand af en kok fra disse restauranter stå og lægge karse på en ret med en pincet.

Det er ingen sag, at spise otte retter mad disse steder, da hver ret kun fylder, hvad der kan være på en almindelig spiseske.

I stedet kan man gå på et cafeteria og spise sig mæt for hundrede kroner eller langt mindre end en tyvendedel af, hvad det koster på en Michelinrestaurant.