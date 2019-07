Læserbrev: Vi skal værne om demokratiet og politiske beslutninger skal træffes af politikere under demokratisk kontrol af valgte politikere, der står til ansvar overfor vælgerne. Det er en grundpille i dansk demokrati og det skal vi holde rigtig godt fast i.

Derfor er det stærkt kritisabelt, at den nye statsminister Mette Frederiksen (S) nu hyrer en ny overspindoktor og sætter ham ind i regeringens politiske økonomiudvalg og koordinationsudvalg. Oven i købet meget højt betalt af skatteborgerne.

Mette Frederiksen gik ellers til valg på at mindske brugen af konsulentydelser. Nu starter hun med at tredoble i sit eget ministerium. Ikke mærkeligt, at socialdemokraterne meldte ud i valgkampen, at de var i gang med et helt katalog af nye skattestigninger til borgerne.

Mette Frederiksen's nye ridefoged, uden demokratisk kontrol, har set dagens lys. Han er placeret i de øverste bestemmende udvalg i regeringen. Når han siger noget, så er det noget nær gældende lov. Han skal ikke engang stå til ansvar og give forklaring til offentligheden for sine beslutninger og handlinger. Det er en stor fejl og en ommer til statsminister Mette Frederiksen.