Læserbrev: Jeg kan forstå, at du, Børge Frandsen (BF), i Broby med interesse læser mine læserbreve - dog med de forkerte briller! Havde FAA bragt mit Responsum med fotos og begrundelser, havde BFs og mit læserbrev her været unødvendigt. For BFs skyld: Min drengeklasse med 36 drenge og en tilsvarende pigeklasse, var i Flensborg og Duborgskolen ved Mürwik for at opmuntre Sydslesvigerne ved at opføre Holger Drachmanns "Der var engang" skuespil. Vores geografiundervisning blev virkeliggjort ved besøg i Gottorp Slot, Dannevirke og Slesvig Domkirke for at se Dannebrog fra Tallin! Det er 71 år siden! Om det var den oprindelige fane eller en kopi, ændrer ikke historien BF, for Tallinfanen endte i Slesvig!

I sin forstemthed får BF RAF-bombeflyene til "at flyve forbi os", mens jeg skriver ca. 30 m OVER os, da vi 36 drenge og 1 klasselærer stod på den store skoles 15 grader tagpaptag med 1600 elever i 3. sals højde og fulgte bombninger - udført i bølger af 24 bombemaskiner og 8 jagere. Måske havde de vores skole som flugtpunkt, for alle kom hen over skolen. Èn maskine fik afrevet sit halehjul på den højeste universitetsbygning (bogladen), så de fløj lavt for at flyve under radaren og flakskyts ca. 10-15 over jorden! Og så blev der dræbt 152 Gestapofolk, 70 tyskere og håndlangere samt 10 danske håndværkere samt 2 i omkringliggende huse, oplyste modstandsbevægelsen.

Den kendte modstandsmand, pastor Harald Sandbæk, var fange hos Gestapo, og blev gravet ud af ruinerne i live og kørt bort i en ambulance til et sikkert sted. Få dage efter blev indrykket en stor dødsannonce i den danskvenlige avis, Aarhus Stiftstidende, at pastor Sandbæk omkom ved bomningerne, og at begravelsen var foregået i stilhed, men overlevede krigen.

Det troede Gestapo på - måske? Når jeg skriver danskvenlig skyldes det, at redaktør Børge Schmidt og avisen var fremragende til at holde aarhusianerne orienteret om krigens gang "mellem linierne", så han blev myrdet af Petergruppen i sit hjem i Risskov.