Debat: Mens vi venter på statsministerens invitation

Læserbrev: I begyndelsen af juli inviterede statsministeren Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) til møde om værdig tilbagetrækning. Da mødet først holdes den 8. august, regner vi i Arbejdsgiverforeningen KA med, at invitationen fra Mette Frederiksen er på trapperne.

Det undrer os, at vi endnu ikke har modtaget invitationen. Vi har nemlig meget på hjerte og mange erfaringer, når det handler om seniorliv og værdig tilbagetrækning.

I vores overenskomst med Det Faglige Hus har vi indført begrebet "Fleksibelt seniorliv", og det er i den grad banebrydende på det danske arbejdsmarked. Vores ordning betyder, at man på den enkelte virksomhed kan skræddersy en seniorløsning. Der er mulighed for, at medarbejderen - op til fem år inden folkepensionsalderen - kan begynde at gå ned i tid. Nedgangen i tid betales af medarbejderens pensionsopsparing, og for at finansiere ordningen lader vi det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag stige med halvanden procentpoint over de tre år, som overenskomsten dækker. I samme periode holdes det medarbejderbetalte pensionsbidrag i ro.

I stedet for politisk dikterede løsninger er der brug for, at arbejdsmarkedets parter sammen finder fælles løsninger. Det har vi gjort, og vi deler meget gerne vores erfaringer. Mette Frederiksen siger, at hun vil være statsminister for hele Danmark. Den melding hilser vi velkommen, men vi minder samtidig stilfærdigt om, at den forpligter. Det betyder, at man skal være klar til at gå i dialog med mennesker, som man ikke altid deler synspunkter med.