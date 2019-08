Debat: Mega og giga

Læserbrev: Mange mennesker vil gerne tale om klima og CO2 udledning, lufte selvgodheden og fortælle om, hvordan de ofrer sig for at redde kloden, men når det så kommer til tal med en masse nuller og ordene mega- og gigaton nævnes, tændes fjernlyset, og videre samtale er spild af tid.

Jeg vil prøve at gøre det enkelt.

Hvis vi forestiller os, at hele verden årligt udleder et kilo CO2, udleder Danmark et gram CO2.

Klima og energiminister Dan Jørgensen udtaler på Socialdemokratiets vegne, at udledning af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent inden år 2030!

Altså udleder verden 1000 gram CO2, udleder Danmark 1 gram, som Dan Jørgensen vil reducere med 70 procent, så vi kun udleder 0,3 gram.

Ingen har den fjerneste anelse om, hvordan dette gøres muligt og slet ikke Dan Jørgensen. Politikere over en bred kam vil sikkert kloge sig på, hvordan man sænker et gram med 70 procent, men dette er dybest set helt uinteressant. Vi lever ikke i en osteklokke beskyttet atmosfære, men skal også tage stilling til 999 gram, som andre lande gerne skal reducere drastisk, blandt dem mange store forurenere, som oven i købet er dybt korrupte og komplet ligeglade.

Hvem hjælper med at sænke udslippet på 999 gram? Hvordan og hvornår gøres det muligt? Hvad vil omkostningerne være, har man taget i betragtning, at verdens befolkning øges med cirka 80 millioner mennesker om året størstedelen fra fattige lande, som også skal bespises, transporteres og have tøj på kroppen?

Min appel til Dan Jørgensen er ikke at belemre os danskere med alverdens pjank tiltag, som blot gør os fattigere, for at sænke udslippet med sølle 0,7 gram, når ingen i verden ved, hvordan vi sænker de 999 gram.

At være på forkant er ikke det samme som at være prøveklud for alverdens miljø-amokkere.