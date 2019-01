Debat: Medierne skal se virkeligheden i øjnene

Læserbrev: Nyheden om, at Carsten Olsen forlader stillingen som chefredaktør på FAA, er nok det mest opløftende, jeg har læst i denne yderst islam- og indvandrervenlige avis i lang tid. I de seneste tre ugers tid er det som om, Carsten Olsen har givet den ekstra gas. Avisen er gået fra at være let informerende med en dybrød undertone til at være stærkt opdragende i islamistisk retning.

Mange klummer, kronikker, På Kanten-indlæg og artikler er, efter min mening, nærmest kvalmende i vinklingen på den islamiske flygtning- og indvandrersituation, men midt i skriveriet om flygtningejammer bliver der den 21. december lige plads til en artikel med følgende overskrift "Løkke: Grusomt dobbeltdrab kan være en terrorhandling".

Artiklen består af et stort foto visende en mand ridende på et æsel i et smukt bjerglandskab og et andet billede med blandt andet nogle køkkenknive.

Selve teksten fortæller, som billederne, næsten intet konkret, andet end at to kvinder en dansk og en norsk muligvis har været udsat for en terrorhandling. De er fundet dræbt i Marokko med tegn på vold fra et skarpt instrument på halsen.

Ifølge artiklen skulle der på de sociale medier florere en video omhandlende drabene, som efterretningstjenesterne i Norge og Danmark arbejder på at få fjernet.

Artiklen blev, som tidligere nævnt bragt i FAA den 21. december, men allerede den 17. december kunne avisen have bragt sikre meddelelser om, at videoen var ægte og blandt andet viste halshugningen af den ene kvinde, som fik hovedet holdt nede med drabsmandens fod plantet i ansigtet, medens hun angstfuld skrigende med en sløv køkkenkniv fik savet halsen over, til hovedet var skilt fra kroppen.

Kære FAA redaktion, i 2018 er der i Danmark og resten af Europa begået utallige voldshandlinger af muslimer fra Afrika og Mellemøsten, men ordene muslim og islam nævnes næsten aldrig. Tilliden til avisen forsvinder, når sandheden forties, eller hvis man direkte lyver for os læsere. To smukke unge europæiske kvinder, som sandsynligvis er blevet fyldt med løgn om søde og rare muslimer, ender med at få hovederne skåret af under ferie i et muslimsk land, og på intet sted i artiklen om dobbeltdrabet er muslimer eller islam nævnt. I burde skamme Jer.

Nyhedsmedier og politikere også på højeste plan i EU bliver nødt til at se virkeligheden i øjnene og tale om roden til islamisk terror, som er muslimernes bogstavtro tilgang til Koranen. Politikere og medier gør, hvad de kan for at skjule den islamiske ondskab, som stikker sit hæslige hoved frem overalt. Myndighederne prøver at fjerne den på nettet florerende video, med halshugningen af de to skandinaviske kvinder, men jeg mener, den bør vises på landsdækkende TV, så vi alle kan se, hvad det kan have af konsekvenser at omgås islam og muslimer. Videoen kunne være en øjenåbner for os danskere.