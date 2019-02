Debat: Massefyringer er en klar svækkelse af folkeskolen i Svendborg

Læserbrev: Faldende børnetal, massive besparelser og muligheden for kæmpeklasser. Politikerne i Svendborg har som bekendt besluttet, at der nu må være 28 elever i en klasse, og efter sommerferien vil der være 25 færre lærere til at løfte undervisningsopgaven på skolerne.

Det er tilsyneladende måden, hvorpå byrådspolitikerne vil gøre Svendborg til en attraktiv kommune, hvor folkeskolen skal være forældres og elevers naturlige førstevalg.

Mandag morgen stod vi op til en rigtig fin leder i FAA af redaktionschef David Bernicken. Han peger på det faktum, at med færre ressourcer er der risiko for, at det vil gå ud over kvaliteten - hvordan kan det gøre andet? En besparelse på 16 millioner og afskedigelse af 25 lærere vil utvivlsomt give den enkelte lærer flere opgaver, mere undervisningstid, mindre forberedelsestid og dermed mindre tid til den enkelte elev. Altså betydelige kvalitetsmæssige forringelser og et udtryk for manglende forståelse og indsigt i folkeskolernes virkelighed i Svendborg kommune.

Og David Bernicken, det er helt korrekt, for det handler ikke om modvillige lærere. De dygtige lærere, vi har på skolerne i Svendborg, er ambitiøse på elevernes vegne, og de ønsker at give eleverne den bedst mulige undervisning. Lærerne kæmper hver eneste dag for at få så meget kvalitet i deres undervisning som muligt, selv om de er meget pressede af den manglende balance mellem mål, opgaver og ressourcer. Dette er absolut ikke til gavn for lærernes arbejdsmiljø, da de allerede nu hænger i med det yderste af neglene.

Kære politikere: Det er på høje tid, at vi får trukket i håndbremsen og prioriterer folkeskolen i Svendborg. Får sikret, at lærerne får færre undervisningstimer og mere forberedelse. Vi skal tilbage til kernen i folkeskolen, hvor eleverne hver dag sammen med nærværende og fagprofessionelle lærere bliver dannet og opnår gode faglige og sociale kundskaber til glæde og gavn for alle.