Debat: Marrakech-aftalen er en trojansk hest

Læserbrev: I et Fyns Amts Avis-læserbrev 3. december skriver Tage Jensen: "Radikale Venstre og alle partier til venstre for dem har allerede på få årtier lagt fundamentet for en skade langt værre end to verdenskrige".

Tage Jensen har helt ret, men klog af skade stemmer efterhånden kun et sporadisk fåtal af Danmarks befolkning på Radikale Venstre. Jeg tror, at Morten Østergaards jammer, som i klummen 3. december, preller helt af på alle fornuftsvæsener.

Morten Østergaard mener, at Lars Løkke, uden forbehold, skal tilslutte Danmark FN's migrationspagt, den såkaldte Marrakech-aftale, en trojansk hest, som kan destruere Danmark totalt og gøre det ubeboeligt for alle andre end muslimer.

Som DF'er ser jeg selvfølgelig gerne, at Lars Løkke ikke underskriver noget som helst, men følger USA, Australien, Israel, Østrig, Ungarn, Polen, Tjekkiet, Bulgarien og Estland, lande som for længst har set faren ved en muslimsk folkevandring og vil gøre alt for at beskytte sig selv.

Lars Løkke vil sandsynligvis, presset af de to politiske katastrofer Merkel og Macron, som er i gang med at ødelægge deres egne lande, føle sig tvunget til at underskrive FN's migrationspagt.

De fatale konsekvenser en sådan tilslutning vil få, bør rive Thulesen Dahl ud af stolen i ekspresfart, flå tæppet væk under Løkke og vælte regeringen, så snart Løkke griber kuglepennen.

Som national konservativ vælger kan jeg ganske enkelt ikke tolerere, at mit parti støtter en regering, som åbner Danmark for islam via en trojansk hest. Jeg vil føle mig skuffet og svigtet.

Lad os bare få det uundgåelige folketingsvalg her og nu.