Debat: Margrete Auken satte klimaet på dagsordenen længe inden Ø og Å

Læserbrev: "Det alleruhyggeligste er måske, at forureningen er følgen af en produktion, der er tæt sammenvævet med moderne livsførelse. Indgrebene vil blive betragtelige, hvis vi skal behandle denne klode, som om det var hensigten at leve på den et par tusinde år endnu."

Citatet er fra en kronik i dagbladet Politiken 25. oktober 1983. Skrevet af hvem? Margrete Auken selvfølgelig. Det er mere end 35 år siden.

Glem alt vrøvl om, at det var Enhedslisten og Alternativet, der satte gang i klima- og miljødebatten. SF's bedstemor og EU-parlamentsmedlem var i gang længe inden, der overhovedet var tænkt på Ø og Å. Hendes pen var også dengang skarp: "Politikere kan almindeligvis ikke se mere end to til fem år frem i tiden, og de fleste forskere skal nok holde sig klar af den sump, de trækkes ud i, hvis de begynder at blande sig i den folkelige debat."

Desværre kunne hun også sige det samme i dag. Det er bare ved at være op over nu: "The ice is smelting at the poules", sagde Villy Søvndal for år tilbage. Det sker faktisk her og nu. Indgrebene vil blive betragtelige, som Margrete Auken skrev. Og vi kommer ikke udenom at skulle betale regningen for mange års laden stå til.

Så er det godt med erfarne folk i EU-parlamentet, der ved hvad de taler om. Stem Margrete Auken ind i EU-parlamentet på søndag.