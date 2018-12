Debat: Man skal ikke skære i børn

Læserbrev: For eller imod omskæring af drengebørn er et af de spørgsmål, som mange ikke har lyst til at tale om og henviser til religionsfriheden.

Helt anderledes er det med omskæring af piger. Det er forbudt i straffelovens paragraf 245a og har en straframme på seks år, og i særligt grove tilfælde 10 år. Det er et tydeligt signal, vi sender som samfund, men det gælder ikke for drengebørn.

Argumenterne er mange, og i de fleste tilfælde handler det om religionsfrihed. Men for mig at se handler det slet ikke om religion. Jeg synes, at det er en privat sag, hvordan mennesker vil udleve deres religion - når de er voksne.

Men her handler det om de svageste, nemlig børn og børn skal beskyttes, så godt vi kan som voksne og som samfund. Børnene vokser op og må så selv skal træffe en beslutning om deres krop, når de er gamle nok til det.

Helt grundlæggende mener jeg ikke, man skal skære i børn, hvis der ikke er en medicinsk grund til det.

Borgerforslaget er nået til Folketinget og har været til førstebehandling, som har sendt det i udvalg.

Jeg håber, at politikerne på Christiansborg holder fokus og ikke lader sig forvirre af snakken om religion, for det er ret simpelt. Man skal ikke skære i børn.