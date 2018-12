Debat: Man krænker en digter

Læserbrev: Måske er det ikke alle, der kender digteren Kai Hoffmann (1874-1949). Men nu er hans elskede sang fra Højskolesangbogen "Den danske sang er en ung, blond pige" sandelig blevet berømt.

Kai Hoffmann blev født i København, og efter studentereksamen tog han juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet. Ud over sine juridiske evner, beskæftigede Kai Hoffmann sig også med digtekunsten. Han debuterede i 1895, og var stærkt påvirket af blandt andre Svendborgs litterære æresborger Johannes Jørgensen.

Kai Hoffmann blev især kendt for sin folkelige sang "Den danske sang er en ung, blond pige", som første gang blev oplæst ved Landssangstævnet på Det kgl. Teater i 1924. Først et par år senere satte den kendte fynske komponist Carl Nielsen melodi til teksten. Det er blandt andet på grund af denne sang, at digteren i 1946 fik et legat opkaldt efter sig, og som blandt andre Benny Andersen har modtaget.

Nu ville skæbnen, at omtalte sang af Kai Hoffmann blev sunget på en af Danmarks højere uddannelsesinstitutioner (CBS), hvor en brun kvinde følte sig så krænket, at hun måtte påtale det. Resultatet blev, at de politisk korrekte bøjede sig i støvet og besluttede, at fremover vil Kai Hoffmanns sang om en ung blond pige ikke blive sunget på CBS.

Men hvem er egentlig den krænkede? Jeg synes det i høj grad må være krænkende overfor digteren Kai Hoffmann, som blot har gjort brug af sin ytringsfrihed. Og jeg for mit vedkommende føler mig også krænket over, at vi skal tilsidesætte den mangfoldige sangskat, som Danmark er så rig på, blot fordi en brun kvinde ikke synes, hun passer ind i det danske samfunds kulturelle miljø.