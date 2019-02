Synspunkt: Martin Ramsgaard har i Fyns Amts Avis 7. februar som den første på redaktionel plads i den danske presse overhovedet (så vidt jeg har set, og jeg har forsøgt at læse så meget som muligt om dette emne) beskrevet, hvad det er, som reelt ligger bag opbygningen af den centrale enhed, som nu er i drift, og som skal kontrollere papirerne fra folk ude fra verden, som ønsker at blive viet her i landet.

Under dække af at ville ramme par, som gennem proformaægteskaber snyder sig til en plads på en europæisk adresse, er man reelt på vej til at stoppe giftermål mellem danskere og andre "rigtige" europæere og udlændinge på dansk jord.

Det var Mai Mercado (K), som lancerede tankerne om denne lov, og hun har talt for den siden. Man kan vel sige, at denne nye Enhed til prøvelse af ægteskaber er Mai Mercados vildsvinehegn.

I Fyns Amts Avis 6. februar fremgår det, at der i januar har været 11 anmodninger om at indgå ægteskab på Langeland, og 69 på Ærø. På Langeland er de tre blevet godkendt og syv på Ærø. Betyder det, at de resterende otte par på Langeland og de resterende 62 på Ærø er par, som har villet gennemføre proformaægteskaber? Naturligvis ikke.

Man ønsker fra regeringens side - ganske som vi har forudsagt - gennem en restriktiv og/eller langsommelig sagsbehandling at sende tydelige signaler ud i verden: Uanset om I "blot" vil flytte hertil sammen med en kvinde eller mand, som I vil giftes med; uanset om I er flygtninge fra brændende byer eller miljøkatastrofer: Hold jer væk. Vi ønsker jer ikke på vore europæiske strande. Bliv væk fra vort kvarter.

Der har været sagt og skrevet om oprettelsen af den centrale enhed i medierne, men vi har ikke tidligere set det i dette perspektiv. Hvorfor mon ikke? Det er beskæmmende, at i øvrigt fornuftige politikere på Christiansborg heller ikke har reageret.

Sidst i november, mens man ude i landet forberedte de store manifestationer med støtte til de internationale konventioner den 10. december, hvor titusindvis af mennesker var på gaden i hele landet, vedtog man loven om oprettelse af den centrale enhed uden nogen indvendinger overhovedet.

Ikke én politiker spurgte eksempelvis ind til høringssvarene fra såvel Foreningen af Udlændingeretsadvokater som SOS Racisme, hvor begge organisationer advarede imod, at de påtænkte love var på kant med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Den store opbakning til demonstrationerne i december, hvor der blev sagt "Nu er det nok" giver imidlertid håb om, at vi sammen kan rejse et krav til politikerne om en anden indstilling til mennesker ude fra verden.