Debat: Mårhunden kommer, men det ødelægger ikke naturen

Læserbrev: Mårhunden har indtaget Jylland, og nu tyder alt på, at Fyn står for skud. Fynske jægere iværksætter tiltag, der skal forhindre den i at etablere sig, fordi det frygtes, at mårhunden vil æde alt og alle på sin vej, samtidig med at den udkonkurrerer vores egne rovdyr og spreder sygdomme.

Det er nemlig ekstremt svært at finde nogen som helst videnskabelige studier, der bekræfter jægernes påstand om, at mårhunden har negativ effekt på vores hjemmehørende arter. Og det er ikke, fordi der ikke findes studier af mårhunden fra andre lande, hvor den etablerede sig før den kom til Danmark, for det gør der. De studier viser bare, at der var ingen påviselig negativ effekt på eksempelvis jordrugende fugle. Men hvis man søger sine fakta om mårhunden via eksempelvis Google, som det er blevet foreslået i debatten, så er sandheden jo en helt anden, meget mere skræmmende og baseret på følelser frem for fakta. Og hvis man efterfølgende vælger at forvalte arten ud fra denne alternative sandhed, så risikerer man at bruge mange midler på at forsøge at kæmpe et slag, som allerede er tabt, og som dybest set måske også er overflødigt.

De penge kunne jo med fordel i stedet bruges på at forbedre levestederne for de arter, som man frygter mårhunden vil udrydde. For det er jo nok der, problemet i virkeligheden ligger; nemlig at mange arter herhjemme har så dårlige forhold og deraf er blevet så sårbare, at en enkelt mårhund kan udrydde en hel bestand.