Debat: Lukning af kraftvarmeværk gavner klima, miljø og økonomi

Læserbrev: I avisens læserbreve kan vi krydse klinger om dette spørgsmål, og jeg må sige, at jeg er dybt forundret over de påstande og manglende viden, som Tommy Andersen fremkommer med i avisen 21. juli. Her læser jeg, at vi skal bibeholde kraftvarmeværket, som det drives i dag, og at det skal fortsætte forureningen de næste mange år .

Svendborg Byråd begik en fatal fejl, da det besluttede at bygge Svendborg Affaldsforbrænding. Jeg har dyb respekt for de arbejdere, der igennem årene har knoklet for at løse en nærmest umulig opgave. Vi er nu kommet til det punkt, hvor alle kræfter bør samles om at løse klimaudfordringen.

Klimamålene kræver cirkulær økonomi, og det vil sige stop for afbrænding. Varmepumper vil tillige føre til en væsentlig lavere fjernvarmepris. Jeg må derfor tilbagevise flere af argumenterne for fortsat brug af Kraftvarmeværket:

Det er tanken, at alt affald på sigt skal genanvendes, og dermed ikke brændes hverken i Svendborg eller Odense. Af de 52.000 tons affald, der hvert år tilføres for at holde affaldsanlægget i gang, kommer 13.500 tons fra Faaborg-Midtfyns kommune (dette skal nu i EU-udbud). Svendborg Vand og Affald A/S bidrager med 16.500 tons og Ærø leverer cirka 3300 tons. Langeland leverer nu kun 2500 tons, da de nu frasorterer cirka 2000 tons organisk affald. Resten skal køres fra Bremen forbi Odense til Svendborg, en strækning på cirka 350 kilometer!

Fjernvarmens kommende varmepumpe skal drives af CO2-neutral gas og primært CO2-fri el. Dette er altså ikke klima- og miljøbelastende.

Cowis rapport må siges at være ret ufuldstændig, da den udelukkende er baseret på interview af driftspersonalet. Der er ikke lavet en egentlig teknisk undersøgelse af anlægget. Ifølge "Advokatfirmaet Energi og Miljø" skal der bruges 162 millioner for at drive anlægget videre til 2039.

Svendborg Kraftvarmeværk har de sidste mange år været Danmarks dyreste med hensyn til affaldsvarmepris. Borgerne i Svendborg betaler i øjeblikket tre gange så meget for at få brændt deres affald i forhold til borgerne i Ringe og Faaborg.

Derfor er vi en del borgere i Svendborg, der ønsker at tage ansvar for klima, miljø og økonomi på Sydfyn, så det ikke senere bliver pålagt vores børn. Vi ønsker også at deltage i den landsomgribende klimakampagne, som både regering og Svendborg byråd har lagt op til skal virkeliggøres.