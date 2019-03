Læserbrev: I stedet for at gøre noget for at forbedre vandmiljøet i Danmark, så Danmark kan leve op til EU's vandrammedirektiv (år 2000), vælger den blå regering nu for tredje gang at bede EU om udsættelse med at opfylde kravene. Vandrammedirektivet skulle have været opfyldt i år 2009.

Først fik Danmark udsættelse til 2015, så 2021, og nu vil Lars Løkke have udsættelse til 2027.

Det er en forbrydelse mod naturen. Vi ser efter vedtagelsen af "svindelpakken", også kaldet Landbrugspakken, at miljøet i Danmark i stigende grad lider under landbrugets udledninger af kvælstof. Heden dør, skovene bliver mørkegrønne og de indre danske farvande plages af algevækst, iltsvind, reduktion af ålegræs og fiskeflugt- og død.

Hvis man som vælger ønsker, at vandmiljøet i Danmark skal blive bedre, er man nødt til af fratage Lars Løkke styringen af landet.

Venstre er alt for gode venner med landbruget til at ville begrænse deres mulighed for ved overdreven brug af kvælstof at optimere deres indtjening.

Løkkes skamridning af miljøet må stoppes nu.