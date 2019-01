Læserbrev: Med Løkkes udspil til ny Sundhedsreform sikrer den - for tiden - værende regering, at vi i Danmark frem til Folketingsvalget diskuterer form frem for det vigtigste: nemlig indhold.

Det svarer jo til at diskutere flaskens form, frem for indholdets kvalitet.

Som enhver vinkender ved: Flaskens Form er uendeligt ligegyldig. Det er indholdets kvalitet, der er altafgørende.