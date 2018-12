Debat: Løkke bør være færdig i dansk politik

Læserbrev: Uanset om Løkke fastholder, at han vil skrive under, eller om han fortryder i sidste øjeblik, så er han færdig i dansk politik. Landet kan da ikke ledes af en statsminister, der lover vælgerne en stram udlændingepolitik, men så gør det modsatte. Det er vælgerbedrag og tillidsbrud af værste skuffe.

Og hvor blev medierne af - den såkaldte fjerde statsmagt. De burde i ledere og reportager skumme af vrede over, at pressens egen minister vil underskrive en erklæring, der begrænser ytringsfriheden. I lodret strid med Danmarks Riges Grundlov.

Statsministerens ageren i denne sag afslører med al tydelighed en total mangel på fingerspitzgefühl. Lyt dog til græsrødderne, stik en finger i vejret og fornem folkets røst. Politik styres ikke af kold jura, der kan fortolkes næsten som man vil, men så sandelig også menneskelige følelser; fornemmelsen af, hvad der er ret og vrang.

Det er også forstemmende for dansk folkestyre, at alle Folketingets partier på nær DF og Konservative kritikløst, naivt og sjusket bare følger regeringspartiet, men bevar os, det er lettere følgagtigt bare at rende regeringen i røven end selv personligt at sætte sig grundigt ind i udfordringerne og tage selvstændig stilling.

Både Venstre og de øvrige følgagtige partier i tinget kan se frem til en ordentlig øretæve til valget.

Folkestyret gisper i den grad efter frisk luft.