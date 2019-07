Debat: Latterlig lav ydelse

Læserbrev: I et På Kanten indlæg lørdag 13. juli harcelerer medlem af De Radikales hovedbestyrelse, professor Peter Lauritsen over at 64.000 mennesker i Danmark, primært uønskede muslimer, har fået et tilbud om 140.000 kroner som betaling for at forlade landet for evig.

Jeg mener som professor Lauritsen, at ordningen er noget uigennemtænkt tosseri, men af en lidt anden årsag end professoren.

Jeg forstår godt de muslimske familier, som bliver fornærmede over et tilbud på sølle 140.000 kroner, de må tro, at den danske regering betragter dem som tosser, der hverken kan læse eller regne, trods alt er tilbuddet kun småpenge i forhold til, hvad de i resten af deres liv kan hæve i offentlig forsørgelse, hvis de bliver boende i Danmark.

Måske kunne tilbuddet om kontant tilskud til udrejse kædes sammen med de kommende nedrivninger af lejligheder i ghetto-bebyggelserne?

Hvad er prisen for nedrivning af en ghetto-lejlighed samt alle omkostninger med flytning, genhusning, transport, skoleflytninger og så videre af en gennemsnitlig muslimsk familie, som altid har været på offentlig forsørgelse?

Regeringen har utallige regnedrenge, som med stor nøjagtighed kan udregne omkostningerne, og ligger de på tre-fire millioner kroner pr. familie, er det så ikke det beløb, man skulle tilbyde familien, mod aflevering af en DNA prøve fra hvert familiemedlem og en bindende aftale om aldrig, aldrig nogensinde at vise sig i Danmark igen, ikke engang som turister?

Møllestenen om danskernes hals er væk, muslimerne lever i sus og dus langt fra Danmark, danskerne er glade og har igen overskud til at tage sig af børn syge og gamle, selv et radikalt hovedbestyrelsesmedlem, venligboere og godhedstosser må være godt tilfredse.