Debat: Lars Løkke overgiver Danmark til FN

Læserbrev: Lars Løkke har fremlagt Marrekech-aftalen som noget af det mest positive, uden nogen form for bekymringer. Man tænker indeholder denne aftale andre mere personlige planer?

Efter min opfattelse bliver man betænkelig over flere ting, blandt andet global indvandring. Grænsen bliver åben for alle uanset Løkkes svar "Nej, Danmark kan selv styre indvandringen"? Mediernes/befolkningens ytringsfrihed skal begrænses, der skal tales positivt om intregrationen; altså ingen form for kritik eller kritiske spørgsmål. Vores største værdi i samfundet bliver der givet køb på, for hvad?

Når indvandrere forlader landet har han/hun retten til at medtage sociale ydelser fra samfundet.

Løkke udtaler, at aftalen er ikke forpligtende, men en underskrift er i sig selv altid forpligtende uden undtagelse. Hvorfor så skrive under, når den ikke forpligter.

FN fastslår, at vi skal være et multikulturelt samfund, hvis - bør velfærdsmodellen ændres, den er lavet for danskere, der gennem hele deres liv har betalt verdens højeste skatter/afgifter til staten. Jeg forstår ikke, at politikerne lader FN tage så meget magt og indflydelse over de forskellige lande. Der er også lande, der har valgt at undlade at deltage. De klarer sig selv, og det kunne Danmark også havde valgt, selvom Løkke mener det modsatte.

En aftale, der griber så meget i vores værdier/økonomi, burde komme til folkeafstemning, men det tør Løkke åbenbart ikke af frygt for et nej, hvad jeg tror, det ville blive.

Integrationsminister Inger Støjberg og udviklingsminister Ulla Tørnæs nægtede at tage ned og underskrive traktaten, de må åbenbart ikke kunne stå inde for traktaten. Løkke må selv tage ansvaret.

Løkke vil indgå i historien som den statsminister, der solgte ud af Danmarks værdier og selvbestemmelse. For hvad?