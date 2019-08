Debat: Landevejsprincip skal helt i mål

Læserbrev: Lavere billetpriser på færgerne til øerne i store dele af året er gennemført igennem bredt samarbejde mellem stort set alle partier i Folketinget, uanset blå eller røde regeringer.

Øerne er vigtige for os alle som en vigtig del af Danmark. Når vi siger Danmark i balance, så gælder det også øerne. Derfor er princippet med landevejsprincippet godt, at det koster cirka det samme på billetprisen, at sejle en kilometer, som det ville koste at køre en kilometer.

Landevejsprincippet er gennemført i store dele af året, men nu er tiden kommet til, at få landevejsprincippet gennemført, så det gælder hele året.

Det er vigtigt, således at øerne og de mange ildsjæle, der bor på øerne, fortsat kan udvikle aktiviteterne på øerne til bosætning, lokale arbejdspladser, relevante samfundsaktiviteter og turismeaktiviteterne, som grundlag for, at øerne fortsat kan være en aktiv og levende del af Danmark.

Regeringen skal derfor huske, at få sat sagen på i finanslovsforslaget, som finansministeren skal spille ud med sidst i august.