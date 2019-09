Læserbrev: I forbindelse med at Tyskland vil forbyde sprøjtegiften Round-up, oplyser Martin Merrild fra Landbrug og Fødevarer, at dansk landbrug er helt afhængige af at kunne bruge den kræftfremkaldende, plante-og insektdræbende sprøjtegift Round-up for at kunne dyrke deres jord. Hvilken falliterklæring.

Sprøjtegifte og enorme udledninger af kvælstof (ca. 60.000 tons årligt) fra landbruget har forurenet grundvandet og de indre danske farvande i en grad, så mange drikkevandsboringer må lukkes og ålegræs, fisk og rejer er forsvundet fra kystnære områder i Danmark.

Landbrugspakken, som Lars Løkke fik vedtaget ved hjælp af forfalskede data fra underkuede forskere på Århus Universitet, bærer en stor del af skylden for, hvor galt det er gået. Selv samme underkuede forskere fra Århus har ladet Landbrug og Fødevarer skrive hele afsnit i en rapport om oksekødsproduktionens klimabelastning. Igen var det ved at lykkes for denne interesseorganisation at fylde danskerne med løgn.

Landbrug og Fødevarer praler af, at dansk landbrug er meget dygtigere end alle andre lande til at dyrke jorden miljø-og klimavenligt. Denne løgn fremføres igen og igen i håb om, at tilstrækkelig mange tror på den, så landmændene kan blive ved med at optimere deres indtjening ved uanfægtet at ødelægge vandmiljøet i Danmark. Landbrugets husdyrproduktion er så betændt, at man ved enhver indlæggelse på et sygehus bliver spurgt, om man inden for den sidste tid har besøgt et landbrug.

MRSA er en multiresistent bakterie, hvis fremkomst skyldes overdreven brug af antibiotika i husdyrproduktionen i landbruget. "Dansk svin strutter af penicillin" stod der på en plakat fra 70erne. Det gør de stadig i 2019.

Det bliver mere og mere vanskeligt at behandle infektioner hos mennesker, fordi uansvarlige politikere har givet landbruget lov til at fodre deres dyr med antibiotika. Ikke fordi de er syge, men for at forhindre at de bliver det. Mageløst.

Der er en syg kultur i landbruget, hvor griskhed er den drivende faktor. "Til helvede med dyrevelfærd og miljøhensyn, så længe indtjeningen optimeres" synes at være Landbrug og Fødevarers uofficielle valgsprog.

Nu må vi se om en socialdemokratisk miljøminister vil stoppe svineriet.