Debat: Landbrugets forurening

Læserbrev: Den giftsprøjtende landmand, Knud Jeppesen, hævder i Dagens Debat, at "moderne plantebeskyttelsesmidler (læs: pesticider, fungicider og herbicider) ikke kommer til grundvandet".

Det var præcis, hvad de samme sprøjteglade landmænd sagde om Round Up med det virksomme stof glyfosat. Stoffet er nu forbudt i Østrig, da det er kræftfremkaldende. Landbruget påberåber sig altid uvidenhed om sprøjtemidlernes farlighed, når det er gået galt, og giften siver ned i grundvandet. "Vi vidste ikke bedre", siger de gang på gang. Hvorfor skulle det være anderledes denne gang?

Kemifabrikkerne anpriser deres gifte på en måde, som giver naive eller skruppelløse landmænd alibi for deres tvivlsomme påstande om ufarlighed, så de om 20- 30 år, når det er gået galt igen, kan hævde, at de ikke vidste bedre, at de troede på giftfabrikantens reklamer. Hvor belejligt for giftlandmanden.

Knud Jeppesen hævder endvidere, at Landbrugspakken, også kendt som Løkke's svindelpakke, kun "tillader landbruget at bruge den gødning, planterne reelt fjerner fra markerne". Løgn, løgn, løgn og løgn igen! Der er store udvaskninger af kvælstof til de indre danske farvande med massive algeopblomstringer, iltsvind og fiskeflugt- og død til følge.

En løgn bliver ikke mere rigtig af at blive gentaget, men den vil skabe tvivl hos nogle, og det er præcis, hvad giftlandmændene ønsker.