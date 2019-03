Debat: Landbrug og kommuner skal gå hånd i hånd

Læserbrev: At landbruget i relation til miljøspørgsmålet bliver et centralt emne i den kommende valgkamp, er nok svær at undgå. Erhvervet er snart vant til at befinde sig på den politiske kampplads. Det kan undre, at man i debatten er i stand til at placere ansvaret for en ikke-tilfredsstillende miljøtilstand. Nu må de landmænd holde op med at gøde, så vi kan få sat en stopper for kvælstofafstrømningen. At der er en årsagssammenhæng mellem de to ting, ja, det er nok svært at bortforklare, men det er nok ikke så enkelt, som det fremstilles.

Det var i den kontekst, at landbrugspakken blev vedtaget. Målrettet regulering i følsomme områder, og øget tildeling af kvælstof i robuste områder. En række virkemidler blev vedtaget. Deriblandt udlæg af efterafgrøder og etablering af minivådområder, hvor den enkelte landmand får mulighed for at rense sit drænvand for kvælstof. Større vådområder etableret som kollektiv indsats er også en mulighed.

At landmænd reagerer, når pressen af den ene eller anden årsag bringer kritiske historier om landbruget, ja, det er ikke sært. Nu har landbruget lovet at etablere et stort antal vådområder, og de har etableret ganske få. Det er ikke godt, og hvem har egentligt på vegne af mig lovet hvad?

Er man en fornuftig landmand, hvilket de fleste er, med en intention om at drive sit landbrug i overensstemmelse med omgivelsernes ønsker, ja, så bliver det en dårlig dag på kontoret.

Det var den situation, der ramte en gruppe landmænd i området omkring Bøllemosen. Her har en gruppe af landmænd besluttet at bidrage til et fælles vådområde. Et areal svarende til 100 fodboldbaner omlagt til sø og vådområde. Et perfekt projekt, som ud over at opsamle kvælstof også udtager et areal med humusjord. Det er en jordtype, som frigiver store mængder CO2, fordi jorden brænder sammen.

Svendborg Kommune, som er sagsbehandler på projektet, har gennem en lang periode ikke formået at få projektet sat i gang. Det er ærgerligt, da der i området er store arealer til salg. Jord, som ville kunne bruges som erstatningsjord til de involverede landmænd. At de landmænd ikke har mulighed for at løfte sin del af miljøindsatsen, fordi kommunen i sagsbehandlingen ikke formår de nødvendige løsninger, ja, det er dybt utilfredsstillende.