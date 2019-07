Debat: Lærlingeproblemet kan løses

Læserbrev: Man kan læse i avisen, at der er problemer med lærlinge i håndværkerbranchen. Med god vilje fra erhvervet og samfundet kunne dette løses, det er helt afgørende at håndværkerfaget får flere dygtige unge ind i faget.

Løsningen kunne være, at arbejdsgiverne indbetalte et beløb til en pulje, som så skulle være med til at finansiere uddannelsen for de unge, så de ikke skulle skifte midt i uddannelsen. Samfundet skal også yde sit bidrag, ved at sige at lærlinge skal fritages for skat i læretiden, det vil sige at udgiften til lærlingen bliver mindre for arbejdsgiveren.

Dette kunne være en hjælp til at få flere håndværkere i fremtiden. Samfundet vil få glæde af dette og faget vil få glæde at dette. Det at være et lille eller stort firma er ikke en dans på roser, ingen kan sige, hvad dagen bringer i morgen.

Det er årsagen, hvorfor lederne er tilbageholdene med lærepladser, derfor skal der løftes i flok både faget og samfundet.

Jeg håber med dette indlæg at have sat en dialog i gang, der kan hjælpe begge parter.