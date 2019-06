Læserbrev: I mange, mange år - hele vintre - har jeg boet i Sydspanien sammen med cirka 35.000 danskere. For mig har det været tankevækkende, at stort set ingen danskere taler spansk. De fleste er dog ret gode til engelsk.

Det har været rystende at se vore "dygtige" politikere, og som jeg har fattet det, gælder det om at nedgøre samfundets svageste, især indvandrene, men også danskere uden arbejde. Misundelsen til de rige er eklatant, de skal "barberes" økonomisk, at en del nok flygter fra vort smukke land.

Her i vort kongerige/kejserrige er det let at se: "Jamen, han har jo ikke noget tøj på."

Ret begavet som vore fastgroede politikere, der kæmper for en varm stol. Fast økonomi hele livet. Godt jeg har min avis og kaffe, så kan jeg slappe af.