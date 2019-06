Debat: Længe leve regionerne

Læserbrev: Centralisering er i strid med Dansk Folkepartis politiske DNA. I foråret er det blevet foreslået, at centralisere sundhedsvæsenet ved at erstatte regionsrådene med bestyrelser med et embedsmandsflertal, der skal styres af sundhedsministeren fra København.

I Region Syddanmark har eksempelvis administrationen og regionsrådet i 2015 drøftet at nedlægge sygehusene i Tønder, Middelfart og Nyborg, men man turde ikke gøre det af hensyn til de lokale vælgere. En embedsmandsbestyrelse styret fra København vil uden videre kunne lukke disse sygehuse. Og sådan også i de fire andre regioner. De små enheder og nærmiljøet vil igen tage skade.

Vi har ikke brug for færre nærmiljøer og mindre lokal selvstyre. Vi har brug for flere nærmiljøer og mere lokal selvstyre. Derfor bør regionsrådene fortsætte.