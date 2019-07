Debat: Læg sommerferie-turen forbi Danmarks nye whiskybælte

Læserbrev: Sommerferie rimer for mange på glæder ved gode måltider, lokale fødevarer og en lille én i solen. Revolutionen i danske destillerier byder på store, lokale oplevelser i sommer-Danmark. Danske destillerier destillerer den danske natur på flaske.

Sherryen smager bedst i Jerez i Andalusien. Dourodalen i Portugal er portvinenes hjemsted. Og mange danskere har camoufleret en whiskyrejse med naturoplevelser i Skotlands highlands.

Men der er ingen grund til at rejse langt. Danske Destillerier skriver sig i disse år ind i en kontekst om revolutionen i danske lokale fødevarer, gastroturisme og en den generelle fine trend med kvalitet i oplevelserne i Danmark.

Dansk spiritus var indtil for få år siden snaps. Og livets vand, akvavitten, er stadig danskernes foretrukne på frokostbordet. Men i dag står Rød Aalborg ikke alene. Dels er den danske akvavit meget mere end smagen af kommen. Smagsvarianter og lokale krydderurter har udvidet båndbredden. Dels er særligt udbuddet af gin, whisky og likør eksploderet.

Et øjebliksbillede viser, at der spredt over hele landet er mere end 70 destillerier og producenter. Fra Anholt Gin, Ærø Whisky og Nyborg Destilleri til Stauning Whisky i Skjern og Mikkeller Spirits på Vesterbro i København.

Anerkendelserne som dansk spiritus allerede har vundet gennem medaljer fra konkurrencer og stjerneanmeldelser rimer godt med turisternes præference anno 2019. Turisterne efterspørger oplevelser, hvor man kan komme tæt på det lokale og smage noget nyt og unikt.

Og som led i revolutionen i nordisk gastronomi forventer gæsterne på restauranten, at de lokale, nordiske fødevarer matches med lokalproduceret indhold i glasset. Hele 54 procent af udenlandske turister rejser specifikt efter lokale danske madoplevelser og specialiteter, viser tal fra VisitDenmark.

Dansk Erhverv gennemførte i 2018 en undersøgelse der viste, at 50 procent af de danske destillerier kan besøges af turister. Det gælder naturligvis også de gæster, der har et dansk pas.

Sommertippet herfra er derfor at skifte bourgognen, chiantien, trappistøllen og ouzoen ud med ædle dråber fra Danmark, uanset om det er whisky, gin eller akvavit. Det er godt for klimaet. Økonomien og humøret. Skål og god tur.