Debat: Lad os fejre vores flag

Læserbrev: Lørdag den 15. juni er det Valdemarsdag. Vi fejrer, at Dannebrog ifølge sagnet dalede ned fra himlen på denne dag for 800 år siden.

På Valdemarsdag fejrer vi vores flag. Og i tider som disse, er det vigtigere end nogensinde at fejre Dannebrog. Jeg bliver umådelig trist, når vores smukke flag gang på gang tages som gidsel i debatten om danskhed. Der er grupper, der tager afstand til vores flag, fordi de opfatter det som et udtryk for nationalisme. Og der er grupper, der bruger vores flag som symbol på deres kamp mod det, der for dem er fremmed. Poul Sørensen skrev så smukt i digtet om Dannebrog: "Hvad er et flag? Et mærke som skal samle. Forbinde egn med egn og før med nu. Et tegn som siger: Du er ikke ene."

Der er ingen grupper, der stiltiende skal have lov til at tage patent på vores flag. Vi danskere har en lang tradition for at bruge Dannebrog aktivt. Under 2. Verdenskrig bar mange kongemærket - Dannebrog med Christians den 10.s monogram - som en stille protest mod den tyske besættelsesmagt.

Vi flager, når vi fejrer fødselsdag, når et barn bliver døbt og et par gift. På havet hilser vi på andre skibe med Dannebrog, og med Dannebrog markerer vi afskeden med en, vi har haft kær - først flager vi på halvt, og siden hejser vi Dannebrog til tops. Ja, selv de danske roligans har taget Dannebrog til sig og pryder lægterne til både håndbold- og fodboldkampe. Alt det må og skal vi fortsat gøre. Vi skal være stolte af vores flag og al den historie, som vores flag har i sig.

Ifølge sagnet om Valdemarsdag faldt Dannebrog ned fra himlen under et slag ved Lyndanise i Estland. Flaget gav Valdemar II's mænd styrke og energi til at fortsætte, og sikrede dem sejr, selv om det så sort ud. Vi skal fortsat finde styrke og glæde ved Dannebrog - om det er styrken til at bearbejde sorg og sende vores kære videre, eller om det er glæden ved at fejre endnu en fødselsdag i familien.

Jeg vil med stolthed hejse det danske flag og glæde mig over 800 året for Dannebrog. Jeg håber, at du vil gøre det samme og ønske vores Dannebrog tillykke med de 800 år 15. juni.